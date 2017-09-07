СМИ определили любимую фразу Трампа
7 сентября 2017, 21:25
Эти слова Трамп произносит в самых различных обстоятельствах.
Американский лидер Дональд Трамп в своих публичных речах часто использует фразу «Weʼll see», что в переводе с английского означает «Посмотрим», сообщает Росбалт со ссылкой на Associated Press.
Эти слова Трамп произносит в самых различных обстоятельствах, например, для описания своих планов по Северной Корее, или комментируя последствия урагана «Харви».
«Это связано с тем, что его общая стратегия переговоров — непредсказуема и уклончива. Всем остается лишь угадывать, что предпримет Трамп», — пояснил бывший политический советник американского лидера во время президентских выборов Сэм Нунберг.
По мнению другого эксперта, эта фраза дает президенту ввести элемент интриги в свои слова.
Ранее Трамп опубликовал пост в соцсети с загадочным словом «covfefe», не существующем в английском языке.
Вероятно, он допустил опечатку и опубликовал незаконченный твит, однако Трамп в этом не признался и предложил читателям своего микроблога самим разгадать значение слова «covfefe». Одно из наиболее интересных объяснений предложила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая отметила, что за словом «covfefe» могло скрываться «тайное послание для русских».
Фото: uznayvse.ru
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