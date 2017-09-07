СМИ определили любимую фразу Трампа

Американский лидер Дональд Трамп в своих публичных речах часто использует фразу «Weʼll see», что в переводе с английского означает «Посмотрим», сообщает что в переводе с английского означает «Посмотрим», сообщает Росбалт со ссылкой на Associated Press.





Эти слова Трамп произносит в самых различных обстоятельствах, например, для описания своих планов по Северной Корее, или комментируя последствия урагана «Харви».





«Это связано с тем, что его общая стратегия переговоров — непредсказуема и уклончива. Всем остается лишь угадывать, что предпримет Трамп», — пояснил бывший политический советник американского лидера во время президентских выборов Сэм Нунберг.





​По мнению другого эксперта, эта фраза дает президенту ввести элемент интриги в свои слова.





Ранее Трамп опубликовал пост в соцсети с загадочным словом «covfefe», не существующем в английском языке.





Вероятно, он допустил опечатку и опубликовал незаконченный твит, однако Трамп в этом не признался и предложил читателям своего микроблога самим разгадать значение слова «covfefe». Одно из наиболее интересных объяснений предложила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая отметила, что за словом «covfefe» могло скрываться «тайное послание для русских».



