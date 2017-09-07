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Парень продал девушку-сироту за 150 тысяч тенге в Кокшетау

7 сентября 2017, 21:34

Кокшетауский горсуд признал 25-летнего мужчину виновным в торговле людьми.

В Акмолинской области осужден 25-летний парень, продавший сироту в сексуальное рабство, сообщает Sputnik Казахстана со ссылкой на пресс-службу Кокшетауского городского суда.

По версии полиции, ранее судимый 25-летний уроженец Тараза познакомился с девушкой в Кокшетау. В ходе разговора он узнал, что девушка из детского дома, друзей, родственников у нее нет. Молодой человек предложил бездомной сироте пожить у него, пообещав, что он поможет ей в трудоустройстве.

Пострадавшая месяц жила с подсудимым под одной крышей. В это время молодой человек искал покупателей, чтобы продать девушку за 150 тысяч тенге для оказания интимных услуг. В момент передачи жертвы его задержали.

Кокшетауский горсуд признал 25-летнего мужчину виновным в торговле людьми. Осужденного с учетом ранее неотбытого наказания окончательно приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Фото: Костанай ТВ

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