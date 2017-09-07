Парень продал девушку-сироту за 150 тысяч тенге в Кокшетау
7 сентября 2017, 21:34
Кокшетауский горсуд признал 25-летнего мужчину виновным в торговле людьми.
В Акмолинской области осужден 25-летний парень, продавший сироту в сексуальное рабство, сообщает Sputnik Казахстана со ссылкой на пресс-службу Кокшетауского городского суда.
По версии полиции, ранее судимый 25-летний уроженец Тараза познакомился с девушкой в Кокшетау. В ходе разговора он узнал, что девушка из детского дома, друзей, родственников у нее нет. Молодой человек предложил бездомной сироте пожить у него, пообещав, что он поможет ей в трудоустройстве.
Пострадавшая месяц жила с подсудимым под одной крышей. В это время молодой человек искал покупателей, чтобы продать девушку за 150 тысяч тенге для оказания интимных услуг. В момент передачи жертвы его задержали.
Кокшетауский горсуд признал 25-летнего мужчину виновным в торговле людьми. Осужденного с учетом ранее неотбытого наказания окончательно приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Фото: Костанай ТВ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876851-c9e8449e1cbda928f2b53b5b59fc52e8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...