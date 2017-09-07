Что грозит ивантеевскому стрелку

Ивантеевский стрелок сожалеет о содеянном и просит прощения у тех, кто пострадал от его действий.

Басманный суд Москвы 7 сентября арестовал подростка, который устроил стрельбу в ивантеевской школе, до 5 ноября. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов назвал это решение логичным





"Это логично. Но с учетом тяжести", – считает адвокат. По его словам, покушение на убийство влечет лишение свободы на срок от восьми до 20 лет. Но учитывая, что школьный стрелок – несовершеннолетний, ему вполне могут присудить десять лет тюрьмы.

"Но тем не менее это уже реальное наказание. Мы не знаем, какие последствия будут в отношении тех, кто выпрыгнул в окно, и учителя, которая получила несколько ударов топором", – продолжил юрист. По его словам, квалификация произошедшего не может быть иной, кроме как покушение на убийство.

"И мера пресечения – содержание под стражей – самая жесткая. Но если не сажать тех, кто совершает покушение на убийство, нужно всех других выпускать давно", – отметил Трунов.





Подмосковные власти и администрация Ивантеевки тем временем провели расширенное совещание. На повестку дня была вынесена организация безопасности в образовательных учреждениях региона. Свою собственную проверку также начало Министерство образования. Будет оценена роль психолога, в роли которого в свое время выступала студентка пятого курса психолого-педагогического вуза, которая занималась с подростком.

Также решено ужесточить требования к работающим в школах сотрудникам охранных компаний. "Мы будем с правоохранительными органами в ближайшее время разрабатывать новый алгоритм… Мы можем в экстренных случаях разрешить досмотр. Не обыск, а досмотр", – заявила детский омбудсмен Подмосковья Мишонова. По словам главы Ивантеевки Елены Ковалевой, договор с компанией, охраняющей школу, где произошло ЧП со стрельбой, будет расторгнут.

Во время подготовки этого материала стало известно, что из больницы выписана одна из пострадавших в результате инцидента девочек. Учительница информатики, 39-летняя Любовь Калмыкова, которую кухонным топориком для разделки мяса успел ударить по голове школьный стрелок, пробудет в больнице еще около двух недель. Ее состояние удовлетворительное.



