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EXPO 2017: анонс мероприятий на 8 сентября

7 сентября 2017, 22:22

Что посмотреть на международной выставке в пятницу.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».

Для посетителей выставки подготовлена программа.

Так, завтра в рамках выставки пройдет Национальный день Российской Федерации. В мероприятии примут участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, заместитель министра промышленности и торговли РФ, генеральный комиссар павильона России на ЭКСПО-2017 Георгий Каламанов.

Весь день на территории ЭКСПО-2017 и некоторых площадках Астаны пройдут следующие культурные и деловые мероприятия:

12.00 Официальная церемония открытия на сцене Национального дня

13.00 Традиционный парад по территории ЭКСПО-2017

13.30 Пресс-брифинг у павильона России с участием Аркадия Дворковича, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, и Георгия Каламанова, Заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации - Генерального комиссара павильона России на ЭКСПО-2017.

Также весь день на территории выставки будут проходить концерты коллективов России и интерактивные программы для посетителей.

А в 15:30 состоится в павильоне Словацкой Республики прощальный вечер с экспозицией Словацкой Республики. В мероприятии примут участие Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Казахстане Юза Петер, генеральный комиссар павильона Патриция Жачикова.

Дискуссия состоитсяна тему«Предпринимательская среда Словакии и возможности совместного сотрудничества с Казахстаном». Вместе с тем, будет представлена традиционная словацкая кухня и фотографии региона Теков, запечатленные художником Хложка Милан.

Фото: sputnik.tj

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