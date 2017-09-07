EXPO 2017: анонс мероприятий на 8 сентября

Что посмотреть на международной выставке в пятницу.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, завтра в рамках выставки пройдет Национальный день Российской Федерации . В мероприятии примут участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, заместитель министра промышленности и торговли РФ, генеральный комиссар павильона России на ЭКСПО-2017 Георгий Каламанов.





Весь день на территории ЭКСПО-2017 и некоторых площадках Астаны пройдут следующие культурные и деловые мероприятия:





12.00 Официальная церемония открытия на сцене Национального дня





13.00 Традиционный парад по территории ЭКСПО-2017





13.30 Пресс-брифинг у павильона России с участием Аркадия Дворковича, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, и Георгия Каламанова, Заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации - Генерального комиссара павильона России на ЭКСПО-2017.





Также весь день на территории выставки будут проходить концерты коллективов России и интерактивные программы для посетителей.





А в 15:30 состоится в павильоне Словацкой Республики прощальный вечер с экспозицией Словацкой Республики. В мероприятии примут участие Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Казахстане Юза Петер, генеральный комиссар павильона Патриция Жачикова.





Дискуссия состоитсяна тему«Предпринимательская среда Словакии и возможности совместного сотрудничества с Казахстаном». Вместе с тем, будет представлена традиционная словацкая кухня и фотографии региона Теков, запечатленные художником Хложка Милан.



