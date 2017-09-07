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13-летнюю "потеряшку" из Алматы нашли живой и невредимой

7 сентября 2017, 22:45

По словам девочки, она была у подруги.

13-летняя школьница Ангелина Филатова, которую потеряли в Ауэзовском районе Алматы вернулась домой. Ее нашли живой и невредимой, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДВД Алматы, девочка была у подруги.

Напомним, что пропала она еще 5 сентября. По данному факту была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли представители подразделений криминальной полиции. Был проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки и ее возвращению домой.

Заметим, что согласно данным мамы Ангелины, ранее она самостоятельно уходила из дома, но всегда предупреждала ее об этом. В поисковых и установочных мероприятиях нам также оказывали содействие педагоги школы.

Фото: zakon.kz

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