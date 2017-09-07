13-летнюю "потеряшку" из Алматы нашли живой и невредимой

По словам девочки, она была у подруги.

13-летняя школьница Ангелина Филатова, которую потеряли в Ауэзовском районе Алматы вернулась домой. Ее нашли живой и невредимой , передает , передает Zakon.kz





По данным пресс-службы ДВД Алматы, девочка была у подруги.





Напомним, что пропала она еще 5 сентября. По данному факту была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли представители подразделений криминальной полиции. Был проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки и ее возвращению домой.





Заметим, что согласно данным мамы Ангелины, ранее она самостоятельно уходила из дома, но всегда предупреждала ее об этом. В поисковых и установочных мероприятиях нам также оказывали содействие педагоги школы.



