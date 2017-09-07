 
Новости за сегодня

7 сентября 2017 года с 21:00 ч по 22:00 ч не будет доступа к ИС СОНО

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что в связи с проведением работ по обновлению ИС СОНО 7 сентября 2017 года с 21:00 ч по 22:00 ч будет недоступно.


7 сентября 2017, 19:32
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код