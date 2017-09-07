7 сентября 2017 года с 21:00 ч по 22:00 ч не будет доступа к ИС СОНО

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что в связи с проведением работ по обновлению ИС СОНО 7 сентября 2017 года с 21:00 ч по 22:00 ч будет недоступно.