Парламент Монголии отправил в отставку Премьер-министра и правительство
7 сентября 2017, 23:00
Новое правительство Монголии должно быть сформировано в течение 30 дней.
В Монголии отправлено в отставку правительство страны. Также пост покинул Премьер-министр Жаргалтулгын Эрдэнэбат, решение было принято Великим государственным хуралом Монголии, сообщает Росбалт со ссылкой на агентство Montsame.
Решение поддержали 57,53% депутатов парламента. По законам страны, новое правительство Монголии должно быть сформировано в течение 30 дней.
Как напоминает СМИ, требование об отставке Эрдэнэбата 23 августа в парламент передали члены правящей Монгольской народной партии.
Эрдэнэбат был назначен на должность премьера в июле 2016 года. До этого он занимал пост министра финансов Монголии.
Фото: travel.ru
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