Парламент Монголии отправил в отставку Премьер-министра и правительство

Новое правительство Монголии должно быть сформировано в течение 30 дней.

В Монголии отправлено в отставку правительство страны. Также пост покинул Премьер-министр Жаргалтулгын Эрдэнэбат, решение было принято Великим государственным хуралом Монголии , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой на агентство Montsame.





Решение поддержали 57,53% депутатов парламента. По законам страны, новое правительство Монголии должно быть сформировано в течение 30 дней.





Как напоминает СМИ, требование об отставке Эрдэнэбата 23 августа в парламент передали члены правящей Монгольской народной партии.





Эрдэнэбат был назначен на должность премьера в июле 2016 года. До этого он занимал пост министра финансов Монголии.



