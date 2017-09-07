Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Парламент Монголии отправил в отставку Премьер-министра и правительство

7 сентября 2017, 23:00

Новое правительство Монголии должно быть сформировано в течение 30 дней.

В Монголии отправлено в отставку правительство страны. Также пост покинул Премьер-министр Жаргалтулгын Эрдэнэбат, решение было принято Великим государственным хуралом Монголии, сообщает Росбалт со ссылкой на агентство Montsame.

Решение поддержали 57,53% депутатов парламента. По законам страны, новое правительство Монголии должно быть сформировано в течение 30 дней.

Как напоминает СМИ, требование об отставке Эрдэнэбата 23 августа в парламент передали члены правящей Монгольской народной партии.

Эрдэнэбат был назначен на должность премьера в июле 2016 года. До этого он занимал пост министра финансов Монголии.

Фото: travel.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...