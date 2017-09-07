Задержан подозреваемый в убийстве курсанта военного института Нацгвардии

Подозреваемый, 19-летний курсант института, задержан и водворен в ИВС Петропавловска.

Досудебное расследование по статье «Убийство» начато по факту причинения ножевых ранений курсанту Военного института Нацгвардии РК , сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ДВД СКО.





«По факту происшествия на территории Петропавловского Военного института начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». На месте происшествия были проведены все необходимые оперативно-следственные действия. Подозреваемый, 19-летний курсант института, задержан и водворен в изолятор временного содержания города Петропавловска. Материалы начатого досудебного расследования переданы в военно-следственное управление», - прокомментировала сотрудник пресс-службы ДВД СКО Динара Сагандыкова.





По информации пресс-службы Национальной гвардии РК, курсант военного института в Петропавловске скончался от ножевых ранений. Причиной произошедшего послужил межличностный конфликт между двумя военнослужащими.





Автор: Олеся Жуковень

Фото: inform.kz



