Швейцарские кондитеры создали новый вид шоколада

Швейцарский шоколадный гигант Барри Каллебаут заверяет, что для создания новинки использовались рубиновые какао-бобы, изучавшиеся специалистами несколько лет. Именно они придают шоколаду «ягодный вкус и сочность».

Новый шоколад, получивший название Ruby из-за характерного красного оттенка, может стать первым появившимся после созданного в 1930-х годах белого шоколада, пишет The Independent.

Кондитеры говорят, что новый шоколад представляет собой «совершенно новый опыт вкуса, не горький, не молочный и не сладкий».

«Рубиновый шоколад … освежает и имеет легкую кремовую текстуру. На вкус он такой легкий и фруктовый, что вы даже не понимаете, что едите шоколад», — заявил эксперт по шоколаду Ангус Кеннеди.

Ранее ученые из Сиэтла сообщили, что совершили открытие, которое поможет улучшить качество шоколада и кофе и разнообразить их вкусы.