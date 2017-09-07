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Швейцарские кондитеры создали новый вид шоколада

7 сентября 2017, 23:10

Впервые за 80 лет создали новый, четвертый вид шоколада, наряду с черным, белым и молочным, и назвали его рубиновым.

Швейцарский шоколадный гигант Барри Каллебаут заверяет, что для создания новинки использовались рубиновые какао-бобы, изучавшиеся специалистами несколько лет. Именно они придают шоколаду «ягодный вкус и сочность». При этом сами ягоды, по словам создателей, в шоколад не добавлялись, а его аромат и цвет полностью натуральны, передает Моя планета.

Новый шоколад, получивший название Ruby из-за характерного красного оттенка, может стать первым появившимся после созданного в 1930-х годах белого шоколада, пишет The Independent.
Кондитеры говорят, что новый шоколад представляет собой «совершенно новый опыт вкуса, не горький, не молочный и не сладкий».
«Рубиновый шоколад … освежает и имеет легкую кремовую текстуру. На вкус он такой легкий и фруктовый, что вы даже не понимаете, что едите шоколад», — заявил эксперт по шоколаду Ангус Кеннеди.
Ранее ученые из Сиэтла сообщили, что совершили открытие, которое поможет улучшить качество шоколада и кофе и разнообразить их вкусы.

Фото: www.moya-planeta.ru

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