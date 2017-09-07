Гонщик "Астаны" Луценко упустил победу и финишировал вторым на этапе "Вуэльты"

Казахстанец во второй раз поднимется на подиум.

Казахстанский гонщик "Астаны" Алексей Луценко стал вторым на 18 этапе "Вуэльты" , передает , передает Vesti.kz





Он долгое время шел на первом месте, но уступил на финише бельгийцу Сандеру Арми из Lotto Soudal.





Для Луценко этот подиум станет вторым на текущей "Вуэльте" - ранее он стал победителем пятого этапа. Сегодня, 7 сентября, он празднует 25-й день рождения. В историю казахстанского велоспорта Луценко вошел как первый чемпион мира среди андеров (до 23 лет).





Стоит отметить, что "Астана" на этой "Вуэльте" взяла три этапа из 18. Кроме Луценко дважды побеждал колумбиец Мигель Анхель Лопес, также становившийся вторым и третьим.





В общем зачете по-прежнему лидирует британец Крис Фрум из Sky, следом за которым идут итальянец Винченцо Нибали из Bahrain-Merida и голландский гонщик Sunweb Вилко Келдерман. Шестую позицию занимает Лопес, а на восьмом месте располагается Ару - сегодня колумбиец и итальянец стали 31-м и 20-м на этапе.





Финиширует "Вуэльта" 10 сентября в Мадриде.





Фото: Р-спорт



