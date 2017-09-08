ДТП в Алматы: автомашина Audi с девушкой за рулем "залетела" под Mercedes Sprinter

В Алматы, в четверг вечером, произошло ДТП рядом с ул.Бекмаханова восточнее пр.Суюнбая. Под Mercedes Sprinter "залетел" автомобиль Audi с девушкой за рулем, которую в последствии увезли на "скорой" в больницу





Как рассказали очевидцы, Mercedes-Benz Sprinter ехал вверх на юг в сторону ул.Бекмаханова и водитель намеревался повернуть налево (это было около 18:00 вечера и в то время машины по Бекмаханова, которые двигались на запад стояли в пробке).





Водители видели, что Sprinter хочет выехать и создали ему " окно", чтобы он проехал, он начал протискиваться между ними и когда уже подъезжал к левому ряду, посмотрел налево и ему показалось, что помех не было, соответственно он начал поворачивать налево в тоже время, смотря направо. Пока он смотрел направо по левому ряду, как оказалось, ехала Audi с девушкой за рулем. В результате Audi со всего маху залетела под Sprinter.





Со слов очевидцев, когда произошло столкновение у Audi капотом зажало аккумулятор и машина начала дымиться. Очевидцы пытались открыть капот, чтобы отключить клемы от аккумулятора и кто-то, воспользовавшись моментом залез в салон и унес с собой телефон водителя Mercedes Sprinter, который находился на панели.







































































