$15 млрд на восстановление получат штаты, пострадавшие от урагана «Харви»
8 сентября 2017, 00:13
В первую очередь помощь поступит в пострадавшие от «Харви» Техас и Луизиану.
Регионы США получат $15 млрд на устранение последствий урагана «Харви» и восстановительные работы. Такую сумму выделил сенат США, передает Associated Press.
В первую очередь помощь поступит в пострадавшие от «Харви» Техас и Луизиану.
Ранее планировалось направить $7,8 млрд, однако члены сената увеличили сумму до $15,2 млрд, добавляет СМИ.
По оценкам метеорологов, к берегам США мчится ураган «Ирма». Он должен обрушиться на побережье Флориды в выходные. Урагану уже присвоили пятую, максимальную категорию мощности. По мнению климатологов, он сильнее урагана «Харви», жертвами которого стали 60 человек.
Фото: ria.ru
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