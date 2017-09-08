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В Уральске арестовали подозреваемого в убийстве ребенка и двух женщин

8 сентября 2017, 00:19

Сам подозреваемый рассказал, что до совершения преступления употреблял спиртное.

Поздно вечером в городском суде Уральска судья Раушан Исмаиловой санкционировала помещение под стражу подозреваемого в жестоком убийстве двух девушек и малолетнего ребенка, сообщает "Уральская неделя".

Подозреваемый в тройном убийстве — Адилет Камалов, 23-летний житель поселка Жымпиты. Во время следствия он будет содержаться в изоляторе.

- Подозреваемый дал признательные показания. Кроме того, предварительные следственные мероприятия указывают на его причастность в этом убийстве, — сообщил Марат Ищанов, помощник прокурора города.

Камалов ранее судим за совершение кражи. У него есть дети.

В настоящее время назначены ряд экспертиз. Сам подозреваемый рассказал, что до совершения преступления употреблял спиртное.

— Камалов был знаком с убитыми и был вхож в их дом, — сказал Ищанов.

Напомним, жестокое убийство двух девушек 1994 годов рождения и мальчика 3-х лет произошло 5 августа в поселке Зачаганск. Подозреваемый в преступлении был задержан полицейскими вечером того же дня. Адилет Камалов признал свою вину и рассказал, что убил троих человек из-за ревности. Он нанес около 20 ножевых ранений каждому, после чего поджег дом.

Фото: "Уральская неделя"

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