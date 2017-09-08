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Названа продлевающая жизнь диета

8 сентября 2017, 00:26

Основную часть калорий кетодиеты составляют не традиционные углеводы, а жиры и белки.

Ученые доказали, что популярная в последнее время кетодиета действительно улучшает работу мозга при старении и значительно снижает вероятность смерти в средние годы, сообщает Моя планета.
Основную часть калорий кетодиеты составляют не традиционные углеводы, а жиры и белки. Это приводит к тому, что мышцы и клетки мозга начинают работать в режиме «сбережения энергии», используя в качестве основного источника энергии не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны. В результате мышцы становятся более выносливыми, а мозг медленнее стареет.

Эффективность диеты решили проверить сразу две группы специалистов. Результаты своей работы они описали в журнале Cell Metabolism.
Первые ученые выяснили, что кетодиета способна оказать сильное влияние на память и работу мозга в старости. «У пожилых мышей, питавшихся подобным образом, была более крепкая память, чем у молодых собратьев на обычной диете. Это действительно удивительное открытие», — рассказывает Эрик Вердин из Университета Калифорнии в Сан-Франциско.
Вторая группа ученых из Университета Калифорнии в Дэвисе также при помощи мышей доказала, что кетоновая диета снижает вероятность смерти в средние годы, однако не повышает максимальную продолжительность жизни. Одновременно ученые заметили, что грызуны на кетодиете лучше запоминали расположение выхода из лабиринта и быстрее решали связанные с памятью задачи, чем их сородичи на обычной диете.
Ранее исследователи из Кембриджского университета нашли руководство по правильному питанию и здоровому образу жизни от 1834 года. Занятная брошюра, составленная Дональдом Уокером, предлагала пить пиво и сидр для похудения.

Фото: www.moya-planeta.ru

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