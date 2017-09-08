В Астане с 8 по 10 сентября будет частично перекрыта ул.Манаса
8 сентября 2017, 00:38
ДВД Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут.
В связи с проведением работ по строительству инженерных сетей по ул. Манаса на участке от пр. Абылай хана до ул. Кудайбердыулы движение транспортных средств будет ограничено полностью, сообщает официальный сайт столицы.
С 22 часов 8 сентября до 8 часов утра 10 сентября движение транспортных средств будет перекрыто.
ДВД Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Фото: astana.gov.kz
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