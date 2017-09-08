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В Астане с 8 по 10 сентября будет частично перекрыта ул.Манаса

8 сентября 2017, 00:38

ДВД Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут.

В связи с проведением работ по строительству инженерных сетей по ул. Манаса на участке от пр. Абылай хана до ул. Кудайбердыулы движение транспортных средств будет ограничено полностью, сообщает официальный сайт столицы.

С 22 часов 8 сентября до 8 часов утра 10 сентября движение транспортных средств будет перекрыто.

ДВД Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Фото: astana.gov.kz

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