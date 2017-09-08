Учеными создан робот, который составит компанию домашним питомцам и защитит жилище

Робот может свободно передвигаться по дому, находить животных и следить за ними.

Современные технологии позволяют вывести уход за домашними питомцами на принципиально новый уровень. Совсем недавно, благодаря краудфандингу, на свет появился новый функциональный робот, который накормит и напоит домашних питомцев, проследит за ним, а в случае необходимости – не даст заскучать без хозяина и набедокурить , сообщает , сообщает Novate.ru





Домашние питомцы – это живые существа. Не важно, кто обитает в доме или квартире кот или собака. И тем, и другим становится скучно, когда им долгое время никто не уделяет внимание. Когда животное скучает оно или спит, или начинает устраивать беспредел. В отсутствие хозяина, чаще всего события развиваются по второму сценарию. По счастью, современные технологии позволяют сгладить негативный эффект временного расставания членов «стаи».



Робот Anthouse был создан группой инженеров-энтузиастов специально для ухода и присмотра за питомцами, пока те прибывают в одиночестве. В действительности, Anthouse далеко не инновационная разработка, однако в некотором роде – «абсолютная». Все потому, что впервые за долгое время, домашний робот-нянька смог вобрать в себя все, что придумывалось конструкторами до этого момента.



Итак, робот может свободно передвигаться по дому, находить животных и следить за ними. В передвижении устройство помогает набор камер и датчиков, а также интеллектуальная система. Все это также помогает в слежке за питомцами. Камера позволяет транслировать видео прямо из жилища по средству Wi-Fi прямо на мобильное устройство или компьютер хозяина, который находится далеко от дома. Микрофон позволит всегда связаться с животным, чтобы подать ему голосовую команду.



