В Лондоне прогремел взрыв, один человек получил травму
8 сентября 2017, 02:00
Полицейские перекрыли часть улицы, а также провели эвакуацию людей из-за опасности возникновения пожара.
В столице Великобритании прогремел небольшой взрыв. Как сообщает Росбалт со ссылкой на BBC, инцидент произошел на Оксфорд-стрит в центре Лондона и был вызван коротким замыканием.
По данным СМИ, один человек получил легкую травму.
Полицейские перекрыли часть улицы, а также провели эвакуацию людей из-за опасности возникновения пожара. Действия полицейских попали на видео, которое разместило издание Daily Star. На кадрах видно, как полиция блокирует улицу, а народ в панике разбегается.
Фото: СС0 Public Domain
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