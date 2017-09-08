Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Лондоне прогремел взрыв, один человек получил травму

8 сентября 2017, 02:00

Полицейские перекрыли часть улицы, а также провели эвакуацию людей из-за опасности возникновения пожара.

В столице Великобритании прогремел небольшой взрыв. Как сообщает Росбалт со ссылкой на BBC, инцидент произошел на Оксфорд-стрит в центре Лондона и был вызван коротким замыканием.

По данным СМИ, один человек получил легкую травму.

Полицейские перекрыли часть улицы, а также провели эвакуацию людей из-за опасности возникновения пожара. Действия полицейских попали на видео, которое разместило издание Daily Star. На кадрах видно, как полиция блокирует улицу, а народ в панике разбегается.

Фото: СС0 Public Domain



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...