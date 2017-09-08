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ОФД уведомляет о смене наименования организации

Оператор фискальных данных уведомляем о смене наименования организации с Дирекции корпоративных продаж на Дивизион по корпоративному бизнесу.


8 сентября 2017, 07:52
Источник, интернет-ресурс: Оператора фискальных данных

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