ОФД уведомляет о смене наименования организации
Оператор фискальных данных уведомляем о смене наименования организации с Дирекции корпоративных продаж на Дивизион по корпоративному бизнесу.
8 сентября 2017, 07:52
Источник, интернет-ресурс: Оператора фискальных данных
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