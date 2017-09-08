ЕЭК оптимизирует процедуры таможенного контроля

Сократить время нахождения товаров в пунктах пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до нескольких минут позволит ряд решений Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о представлении в таможенный орган предварительной информации при ввозе товаров на территорию ЕАЭС автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом, сообщает пресс-служба ЕЭК. Предполагается, что участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) сможет заранее направить в таможенную службу информацию, необходимую как для проверки на запреты и ограничения на ввоз, так и для открытия ряда последующих таможенных процедур.

Первый пакет проектов решений о представлении предварительной информации разработан экспертами Консультативного комитета ЕЭК по взаимодействию контролирующих органов на таможенной границе ЕАЭС. В нем определен состав лиц, которые могут подавать предварительную информацию, и сроки ее подачи. В проектах документов также отражен состав информации, которую необходимо будет представить в таможенный орган. При этом сведения дифференцированы исходя из целей дальнейшего их использования.

«Институт предварительного информирования - это новый инструмент, используемый при осуществлении таможенного контроля, функционирующий исключительно в рамках электронного взаимодействия и не имеющий бумажных аналогов. В перспективе мы сможем прийти к тому, что на момент прибытия в пункт пропуска, в отношении ввезенных товаров не просто будет завершена проверка, а уже открыта следующая процедура, запрашиваемая перевозчиком», - пояснил директор Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек Байсеркеев.

Представитель Комиссии добавил, что при должном взаимодействии всех контролирующих органов, задействованных в пункте пропуска, и соответствующем уровне программно-технических средств предварительное информирование сократит время нахождения в пункте для добропорядочных участников ВЭД до нескольких минут.

Напомним, новый Таможенный кодекс позволяет участникам внешнеэкономической деятельности, помимо обязательного блока сведений, запрашиваемых таможенными службами для проверки заведомо направлять информацию, нужную для открытия ряда последующих таможенных процедур. Таким образом, на момент прибытия груза в пункт пропуска, участник ВЭД сможет не только пройти ускоренно таможенный контроль, но и, например, открыть процедуру таможенного транзита, поместить товар на склад временного хранения, воспользовавшись уже предоставленными и проверенными таможенным органом сведениями. Как пояснили эксперты, это должно существенно сократить время нахождения товара в пункте пропуска и сократить издержки, связанные с простоем.

Справка

Обязательное предварительное информирование о ввозимых на территорию ЕАЭС товарах впервые заработало на территории ЕАЭС в отношении автомобильных перевозок в 2012 году. В последующем нововведение было распространено на товары, перемещаемые железнодорожным и авиатранспортом.

Таможенный кодекс ЕАЭС, который должен вступить в силу с 1 января 2018 г., распространяет норму также на водный транспорт. Кроме того, новое союзное таможенное законодательство предоставляет возможность расширенного использования института ПИ.

В целях реализации норм Таможенного кодекса ЕАЭС потребуется разработать и принять 8 решений по модернизации института предварительного информирования.