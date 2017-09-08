«Атамекен» не согласен с позицией главы Минздрава по сбору взносов на ОСМС

Бурную реакцию в бизнес-сообществе вызвало заявление Министра здравоохранения Елжана Биртанова о том, что внедрение ОСМС следует отложить до 2020 года и доработать, но сбор взносов с работодателей продолжить.

Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов в своем интервью abctv.kz не согласен с высказыванием главы Минздрава о том, что деньги все равно нужно продолжать собирать.

«Министр Биртанов высказал свое единоличное мнение о переносах сроков на год-два, что сборы будут продолжаться, деньги будут аккумулироваться, что будут проработаны вопросы по самозанятым. Однако почему министр здравоохранения не считает необходимым спросить мнение самого бизнес-сообщества, которое должно платить миллиарды?», - сказал Аблай Мырзахметов.

«Мы понимаем, что закон принят и должен быть исполнен. Сейчас все бизнесмены справедливо задают вопросы: платить или не платить деньги в фонд, что будет с этими деньгами? Зачем два года содержать штат фонда, зачем они сейчас нужны? Эти вопросы вызывают недоумение у работодателей, мы сейчас получаем массу вопросов. Добросовестные бизнесмены не хотят нарушать закон, но и не могут понять смысл происходящего и куда уходят их деньги», - продолжил председатель правления НПП.

Аблай Мырзахметов считает, что министры должны нести персональную ответственность как за наполнение реформы, так и за ее реализацию.

«Атамекен» за внедрение реальной системы медстрахования, однако что мы видим на практике? Опять имплементация идеи неправильная. Идет подмена понятий. Реформа по содержанию представляет из себя не систему страхования, а де-факто является банальным новым налогом для работодателей», - рассуждает Мырзахметов.

Напомним, что по данным Фонда социального медицинского страхования за июль-август 2017 года отчисления работодателей за обязательное социальное медицинское страхование достигли 5,2 млрд тенге (около 78,5% от общей суммы поступлений). А сумма взносов индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера - 1,4 млрд тенге (около 21,5 %).

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