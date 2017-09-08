Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На большей части Казахстана ожидается ясная погода без осадков

8 сентября 2017, 06:00

На севере, северо-западе и центре ночью и утром местами - туман.

С прохождением фронтальных разделов на западе республики ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, северо-западе и центре ночью и утром местами - туман.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, днем в Актюбинской областях местами ожидается град, шквал, усиление ветра 15-20, днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях порывы 23-28 м/с.

В Мангыстауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях ночью и утром местами ожидается туман, днем в Костанайской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, на большей части Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: преимущественно ясно, +15°.

В Алматы: ясно, +27°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Вести ПМР

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...