На большей части Казахстана ожидается ясная погода без осадков
8 сентября 2017, 06:00
На севере, северо-западе и центре ночью и утром местами - туман.
С прохождением фронтальных разделов на западе республики ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На севере, северо-западе и центре ночью и утром местами - туман.
В Западно-Казахстанской, Атырауской, днем в Актюбинской областях местами ожидается град, шквал, усиление ветра 15-20, днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях порывы 23-28 м/с.
В Мангыстауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях ночью и утром местами ожидается туман, днем в Костанайской области усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов.
В Кызылординской, Южно-Казахстанской, на большей части Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: преимущественно ясно, +15°.
В Алматы: ясно, +27°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Вести ПМР
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