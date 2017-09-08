На большей части Казахстана ожидается ясная погода без осадков

На севере, северо-западе и центре ночью и утром местами - туман.

С прохождением фронтальных разделов на западе республики ожидаются дожди с грозами, град, шквал, порывистый ветер , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





На севере, северо-западе и центре ночью и утром местами - туман.





В Западно-Казахстанской, Атырауской, днем в Актюбинской областях местами ожидается град, шквал, усиление ветра 15-20, днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях порывы 23-28 м/с.





В Мангыстауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях ночью и утром местами ожидается туман, днем в Костанайской области усиление ветра 15-20 м/с.





В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов.





В Кызылординской, Южно-Казахстанской, на большей части Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



