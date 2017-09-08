Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из состава Испании
8 сентября 2017, 06:12
Документ вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании, предполагают его авторы.
Парламент Каталонии принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, создаст юридическую базу для выхода автономного сообщества из состава Испании, сообщает РИА Новости.
"Закон о переходном периоде был принят 71 голосом за, против выступили десять депутатов, воздержавшихся не было", — объявила спикер каталонского парламента Карме Форкадел.
Этот закон будет оспорен испанским правительством в конституционном суде страны, как и все предыдущие документы, которые были приняты властями Каталонии касательно референдума о независимости.
Документ, полное название которого гласит "О правовом и учредительном переходном периоде республики", вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании, предполагают его авторы. Закон в этом случае будет применяться со 2 октября и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, должен будет разработать конституцию нового государства.
Фото: РИА Новости
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