Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из состава Испании

Этот закон будет оспорен испанским правительством в конституционном суде страны, как и все предыдущие документы, которые были приняты властями Каталонии касательно референдума о независимости.





Документ, полное название которого гласит "О правовом и учредительном переходном периоде республики", вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании, предполагают его авторы. Закон в этом случае будет применяться со 2 октября и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, должен будет разработать конституцию нового государства.





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