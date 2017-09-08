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Землетрясение произошло в 360 км от Алматы

8 сентября 2017, 06:34

Магнитуда MPV 3.8.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 8 сентября 2017 года в 02 час 14 мин 50 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

«Эпицентр землетрясения расположен в 360 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 39.97° с.ш. 77.27° в.д. Глубина 5 км », - сообщили в СОМЭ.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Фото: Чита.Ру

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