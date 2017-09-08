Землетрясение произошло в 360 км от Алматы
8 сентября 2017, 06:34
Магнитуда MPV 3.8.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 8 сентября 2017 года в 02 час 14 мин 50 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
«Эпицентр землетрясения расположен в 360 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 39.97° с.ш. 77.27° в.д. Глубина 5 км », - сообщили в СОМЭ.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Фото: Чита.Ру
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876880-632a81494dd1e5b42b489f9f509c1491
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...