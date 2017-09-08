Головкин рассказал, ходят ли жена и сын на его бои

8 сентября 2017, 06:52

Ранее Геннадий сообщил L’Equipe, что скоро у них с супругой родится второй ребенок.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) объяснил, почему его жена Алина и сын Вадим не посещают его бои, сообщает Sports.kz.

— Потому что слишком много эмоций, слишком много стресса. Для своего сына я кто-то вроде Джинна. Если бы он увидел какой-нибудь сумасшедший бой сейчас, для него это было бы не очень хорошо... Он живет в Санта-Монике. Любит хоккей, теннис, хорошую еду и океан. Он отличается от меня, — сказал Головкин в интервью ESPN.

Ранее Геннадий сообщил L’Equipe, что скоро у них с супругой родится второй ребенок.

Фото: sports.kz

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