Посол КНДР в Мексике объявлен персона нон грата
8 сентября 2017, 07:21
Северокорейский дипломат должен покинуть Мексику в течение 72 часов.
Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что правительство латиноамериканской страны объявило посла КНДР персона нон грата, передает Вести.ru.
Северокорейский дипломат должен покинуть Мексику в течение 72 часов.
Такими действиями Мексика выразила категорическое неприятие ядерной КНДР, которая является откровенным и растущим нарушением международного права и серьезной угрозой для азиатского региона и мира, передает ТАСС.
Как сообщалось, 3 сентября текущего года Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Эта информация вызвала жесткую реакцию международного сообщества.
Фото: Global Look Press
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