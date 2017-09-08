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Посол КНДР в Мексике объявлен персона нон грата

8 сентября 2017, 07:21

Северокорейский дипломат должен покинуть Мексику в течение 72 часов.

Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что правительство латиноамериканской страны объявило посла КНДР персона нон грата, передает Вести.ru.

Северокорейский дипломат должен покинуть Мексику в течение 72 часов.

Такими действиями Мексика выразила категорическое неприятие ядерной КНДР, которая является откровенным и растущим нарушением международного права и серьезной угрозой для азиатского региона и мира, передает ТАСС.

Как сообщалось, 3 сентября текущего года Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Эта информация вызвала жесткую реакцию международного сообщества.

Фото: Global Look Press

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