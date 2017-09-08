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В районе пожара в Усть-Каменогорске экологи зафиксировали превышение вредных веществ

8 сентября 2017, 07:45

В результате ЧП сразу районов Усть-Каменогорска накрыл смог.

в Усть-Каменогорске почти 12 часов пожарные боролись с огнём на местном маслозаводе, сообщает ТК "Астана".

По данным специалистов, на маслозаводе загорелась торфяная вата и утеплитель стен складского помещения. Огонь охватил более ста сорока квадратных метров. Причины устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

В результате ЧП сразу районов Усть-Каменогорска накрыл смог. Люди задыхались от едкого запаха гари. Датчики Центра экологической безопасности, близ территории пожара, зафиксировали превышение в воздухе вредных веществ.

"Сейчас экологи «Казгидромета» выехали проверять в жилую зону, на сколько превышение в жилой зоне зафиксировано, но попасть на само предприятие и сделать замеры экологи не могут. Любая проверка, даже вот такая внештатная ситуация, должна быть с согласованием. Должно быть разрешение на то, чтобы экологи смогли зайти на предприятие и сделать даже минимальные замеры", - рассказала пресс-секретарь центра экологической безопасности Елена Полянцева.

Фото: РЕН-ТВ

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