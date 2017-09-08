Во Флориде две АЭС закроют из-за приближения урагана "Ирма"

Компания эксплуатирует во Флориде АЭС "Терки-Пойнт" и "Сент-Луси".





"Они будут закрыты в связи с ураганом", — заявил пресс-секретарь FPL Роберт Гулд, слова которого приводятся в Twitter компании. При этом он отметил, что атомные объекты FPL являются одними из самых укрепленных с точки зрения сопротивления наводнениям и штормам в США.





Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.



