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Во Флориде две АЭС закроют из-за приближения урагана "Ирма"

8 сентября 2017, 08:20

Компания эксплуатирует во Флориде АЭС "Терки-Пойнт" и "Сент-Луси".

Энергоснабжающая компания Florida Power & Light Company (FPL) закроет две атомные электростанции в штате Флорида в связи с приближением урагана "Ирма", передает РИА Новости.

Компания эксплуатирует во Флориде АЭС "Терки-Пойнт" и "Сент-Луси".

"Они будут закрыты в связи с ураганом", — заявил пресс-секретарь FPL Роберт Гулд, слова которого приводятся в Twitter компании. При этом он отметил, что атомные объекты FPL являются одними из самых укрепленных с точки зрения сопротивления наводнениям и штормам в США.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Фото: REUTERS

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