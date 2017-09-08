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Участники Linkin Park поблагодарили фанатов из Казахстана

8 сентября 2017, 08:36

Они опубликовали видео с благодарностью.

Участники американской рок-группы Linkin Park поблагодарили фанатов за теплое прощание с погибшим солистом Честером Беннингтоном, передает Zakon.kz.

Они опубликовали видео с благодарностью, в кадрах которого был отмечен и Казахстан.



"Спасибо нашим поклонникам со всего мира за вашу любовь и поддержку", - говорится в сообщении.

Напомним, Честер Беннингтон скончался 20 июля в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант свел счеты с жизнью в день рождения своего друга Криса Корнелла, который также покончил с собой в мае этого года.

Фото: Одноклассники



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