Участники Linkin Park поблагодарили фанатов из Казахстана
8 сентября 2017, 08:36
Они опубликовали видео с благодарностью.
Участники американской рок-группы Linkin Park поблагодарили фанатов за теплое прощание с погибшим солистом Честером Беннингтоном, передает Zakon.kz.
Они опубликовали видео с благодарностью, в кадрах которого был отмечен и Казахстан.
"Спасибо нашим поклонникам со всего мира за вашу любовь и поддержку", - говорится в сообщении.
Напомним, Честер Беннингтон скончался 20 июля в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант свел счеты с жизнью в день рождения своего друга Криса Корнелла, который также покончил с собой в мае этого года.
Фото: Одноклассники
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