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В Экибастузе сотрудник отдела земельных отношений незаконно продал участки оралманам

8 сентября 2017, 09:16

Его осудили к 3,5 года лишения свободы условно.

В Экибастузе к 3,5 годам лишения свободы условно осужден бывший сотрудник отдела земельных отношений за незаконную реализацию земельных участков, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Экибастузский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего специалиста отдела земельных отношений Экибастуза по факту незаконной реализации земельных участков.

Он незаконно реализовал 35 гражданам (большинство из которых переехавшие из Монголии) земельные участки, причинив последним материальный ущерб более чем на 6 миллионов тенге.

Подсудимый в ходе досудебного расследования заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Суд признал его виновным по пункту "г", части третьей статьи 177, части первой статьи 314 УК РК (в редакции 1997 г.) и осужден к 3,5 годам лишения свободы с применением статьи 63 УК условно.

Судебный акт вступил в законную силу.

Фото: diapazon.kz.

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