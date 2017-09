В Майами терминал аэропорта закрыли из-за стрельбы

"Инцидент, связанный с нарушением безопасности, с участием одного подозреваемого произошел в MIA. Ситуация под контролем. Терминал J временно закрыт", — говорится в заявлении, размещенном в официальном Twitter воздушной гавани.

По данным полиции, инцидент связан со стрельбой.

На место прибыли сотрудники полицейского департамента округа Майами-Дейд.

Hey @MiamiHerald - entire Concourse J just evacuated at MIA. Fire trucks and police surrounding aircraft at Gate J7. pic.twitter.com/3vNr5w7pqV