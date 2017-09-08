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В Майами терминал аэропорта закрыли из-за стрельбы

8 сентября 2017, 09:18

На место прибыли сотрудники полицейского департамента округа Майами-Дейд.

Терминал международного аэропорта Майами (MIA) закрыт из-за инцидента со стрельбой, полиция прибыла на место событий, передает РИА Новости.

"Инцидент, связанный с нарушением безопасности, с участием одного подозреваемого произошел в MIA. Ситуация под контролем. Терминал J временно закрыт", — говорится в заявлении, размещенном в официальном Twitter воздушной гавани.

По данным полиции, инцидент связан со стрельбой.

"Угрозы или опасности для людей в данный момент нет", — отмечается в заявлении правоохранителей.

На место прибыли сотрудники полицейского департамента округа Майами-Дейд.


Фото: Flickr / sunrise954

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