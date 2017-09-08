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Казахстанские туристы готовятся к встрече с ураганом "Ирма"

8 сентября 2017, 09:24

Шторм приближается к Доминиканской Республике, а это одно из излюбленных мест отдыха наших граждан.

Десятки казахстанцев в Доминиканской Республике не ожидали, что отдых обернется для них кошмаром. Так, на лежаках они ждут приближения урагана "Ирма", сообщает "31 Канал"

Стихия достигла максимальной пятой категории – 300 км в час. Ожидается, что завтра, примерно в 5 часов утра по времени Астаны, ураган-монстр дойдет до Доминиканы.

– Мы сейчас собираем все вещи в рюкзак. Чемодан – в самую верхнюю полку. Идем в казино и там будем ожидать цунами. Если связи не будет, будьте онлайн. Переживайте, обращайтесь в посольства, консульства, - рассказал казахстанский турист.

В МИД рекомендуют казахстанским туристам не покидать отели и не купаться в море. Если они окажутся в зоне бедствия, то могут связаться с посольством Казахстана в Канаде, которое курирует карибский регион, либо с дипломатической миссией Кубы. Контакты есть на сайте МИД. Сейчас с просьбой помочь к ним никто не обращался.

Несмотря на опасность, Карибские острова продолжают пользоваться популярностью среди соотечественников.

– Доминиканская республика всегда была популярна для казахстанцев. Потому что направление интересное. Если это стихийное бедствие, то у нас по договору предусмотрены такие вещи, как стихийные бедствия, обвалы и так далее. В этом случае мы вывозим туристов, наши партнеры будут забирать, - отметила директор туристского агентства Айгуль Ергазиева.

Из-за погодных условий международный аэропорт Пунта-Кана в Доминикане сегодня закрыт, возобновление авиасообщений ожидается завтра. Поэтому опасное время туристы должны провести в отеле. Предсказать точную траекторию урагана сложно, есть вероятность отклонения от курса. Если ураган повернет на восток, риску подвергнутся Багамские острова, а если на запад – то Флорида. 95 процентов французской части острова, где побывала "Ирма" полностью разрушено, шесть человек погибли.

Ардак Камал Сергей Шуйский.

Фото: golos-ameriki.ru.

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