Помечать спецзнаками служебные авто чиновников предложили борцы с коррупцией

Член специальной мониторинговой группы, председатель РОО «Первый антикоррупционный медиа-центр» Толеген Байгулов на сегодняшнем заседании специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы предложил вариант решения проблемы нецелевого использования служебного транспорта госслужащими, передает Zakon.kz

«Есть факт в Костанае, где в личных целых служебный автомобиль использовал руководитель департамента юстиции. Более того, он ездил на машине с фальшивыми номерами. Подобного рода нарушения допущены госслужащими и из ВКО, Талдыкоргана. Есть случаи, когда чиновники отвозят на госмашинах детей в школы и детские сады. Об этом свидетельствуют рейды, которые мы проводим», - сказал Толеген Байгулов.

«Мною предложен вариант решения проблемы нецелевого использования служебного транспорта госслужащими - наклеивать отличительные наклейки на служебное авто», - написал Байгулов.