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На Солнце произошла новая мощная вспышка

8 сентября 2017, 09:31

Вспышке присвоен наивысший класс активности – Х.

На Солнце 7 сентября произошла новая мощная вспышка. Об этом сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева со ссылкой на данные спутника GOES-15. График вспышечной активности Солнца опубликован на сайте организации, передает РИА Новости.

Явление зафиксировано в промежутке между 17.00 мск и 18.00 мск. Вспышке присвоен наивысший класс активности – Х.

Днем ранее, 6 сентября, на Солнце произошла наиболее крупная за последние 12 лет вспышка. Ученые отметили, что произошедшее — закономерный итог изменений в солнечной короне.

Изображения вспышки, которой была присвоена категория X9.3, были получены Обсреваторией солнечной динамика NASA (Solar Dynamics Observatory). В американском космическом агентстве отметили, что вспышка последовала вслед за другой, значительно менее мощной — той был присвоен балл X2.2.

Фото: Flickr / ESA

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