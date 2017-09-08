Ирина Пивоварова: надежды гематологов связаны с медстрахованием

Своим мнением о развитии казахстанской медицины, о системных преобразованиях в сфере здравоохранения при внедрении медицинского страхования с корреспондентом Zakon.kz поделилась известный врач-гематолог, председатель республиканского общественного объединения «Общество врачей-гематологов» Ирина Пивоварова.





Реформы в здравоохранении – это поступательный процесс. В обществе часто звучит мнение, что средства вкладываются, идут реформы, а результата нет. Со своей стороны, как практикующий врач, как менеджер в сфере здравоохранения, могу сказать, что положительные результаты налицо. Только вдумайтесь, в 2007 году наши пациенты с гемофилией не были обеспечены препаратами.





Неконструктивно, когда люди выступают с критикой без аргументов, акцентируя внимание на том, что расходы на здравоохранение растут, но при этом увеличиваются показатели заболеваемости населения. Я не раз подчеркивала, что это дилетантский подход. Чем больше расходов на здравоохранение выделяется, тем лучше становится диагностика, доступ к обследованиям, растут случаи выявлений болезней на ранних стадиях. Соответственно, получается по статистике, растет число больных. Однако, процент выживаемости тоже увеличивается. У нас в гематологии на 11% выросла выживаемость за последние 10 лет. Это очень хороший показатель. Если посчитать в абсолютных цифрах – это до 200 человек в год. Безусловно, еще сохраняется высокая летальность, но за 10 лет мы прошли большой путь. Мы сохраняем жизни пациентов и не можем лечить без денег.





Поэтому, я однозначно поддерживаю необходимость внедрения страховой медицины. В настоящее время я выражаю позицию как представитель частной медицины, как руководитель общества гематологов. В первую очередь мы видим свою задачу в том, чтобы больше информировать население о том, какие плюсы принесет внедряемая реформа.





Население не понимает, что базовый объем бесплатной медицинской помощи, который существует, не дает достаточно больших возможностей в частности, в нашем секторе – в гематологии. С внедрением ОСМС наши пациенты смогут рассчитывать на расширение амбулаторного лекарственного обеспечения. Это позволит не госпитализироваться в стационары, а получать часть терапии амбулаторно, как это делается во всем мире. По сути, мы уже давно должны идти в ногу со временем.





Безусловно, это требует дополнительных инвестиций, и иных путей, кроме ОСМС, мы не видим. Поэтому, нас беспокоит создавшаяся полемика по вопросу необходимости отсрочки ОСМС. И, честно говоря, нет убедительных аргументов, не слышим пока емких и понятных доводов, почему нужна отсрочка.





В настоящее время пакет услуг в рамках ГОБМП не уменьшается, и мы планировали, что с 2018 года в рамках пакета ОСМС запустим дополнительные услуги для пациентов.





Эта формулировка – «мы пока не готовы», она совсем не понятна. Что значит мы не готовы? Не готовы к чему?





В отношении самозанятых не понятна причина опасений, потому что эта категория населения, которая охватывается ГОБМП. Людям нужно обозначить свой статус, что на практике несложно. Напомню, что реформа по прикреплению граждан тоже вызывала очень много вопросов по поводу реализации. На деле же население прикрепилось. То есть, собственно говоря, это возможно сделать.





Также мы видим, что была приведена в соответствие реформе вся нормативно-правовая база. Мы уже рассчитывали, что наши коллеги, гематологи в государственном секторе, получат возможность в виде дополнительных стимулов: повышение заработной платы, оптимизацию расходов, увеличение спектра диагностических услуг на амбулаторном уровне.





Несомненно, беспокоит также точка зрения некоторых наших коллег в частном медицинском секторе и представителей частных страховых компаний, что необходимо внедрять элементы добровольного медицинского страхования и появления альтернативных частных фондов.





На наш взгляд, однозначно Фонд медицинского страхования должен быть один, и он должен быть государственным. Если фондов будет много, конкуренция будет идти между страховыми компаниями, а не между медицинскими организациями. Во-вторых, возникают достаточно веские опасения: владельцы частных страховых фондов будут ориентированы не на решение социального спектра вопросов, а повышение прибыльности своей организации.





В одном иностранном фильме о здравоохранении, проведено достаточно сильное журналистское расследование по поводу внедрения страховой медицины в западных странах. И одной из не самых показательных моделей была страховая медицина США, где существует большое количество страховых фондов. Что там происходит: теряется самое главное – социальная ориентированность. Возникает угроза появления пакетов с разным доступом из-за разного уровня доходов. В этом состоит угроза социального неравенства, потому что некоторые категории населения не смогут оплачивать большие пакеты и будут ограничены в доступе к медицинскому обслуживанию. На наш взгляд, этого делать категорически нельзя.





Поддерживая внедрение страховой медицины, мы подчеркиваем, что не нужно откладывать сроки внедрения. Пролонгирование может привести к рискам возникновения альтернативных страховых фондов. И это приведет к неравенству в обществе, и к неравенству доступа людей к пакетам оказания медицинских услуг.



