Сагинтаев провел заседание Координационного совета по взаимодействию с финансовыми организациями

Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Координационного совета по реализации рамочных соглашений о партнерстве между Правительством и международными финансовыми организациями, а также Совета по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Primeminister.kz

В ходе заседания обсуждены вопросы реализации проекта «Женщины в бизнесе», отдельные аспекты текущих проектов и согласовано утверждение Правил отбора, координации и мониторинга проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями.

Также рассмотрены некоторые вопросы по действующим проектам ОЭСР, перспективы включения новых в перечень проектов Страновой программы с ОЭСР и обсуждены детали подготовки и проведения в г. Алматы заседания ОЭСР — Неделя Евразии 2017.

Напомним, в период с 23-25 октября в Алматы планируется проведение ключевого заседания ОЭСР — Неделя Евразии 2017, в котором примут участие послы и министры стран-членов ОЭСР, члены правительств и представители государственных органов 13 стран-участниц ЕПК. На сегодняшний день подтвердили свое участие 237 гостей.