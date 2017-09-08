При неизвестных обстоятельствах в Алматы пропал 30-летний мужчина
8 сентября 2017, 09:49
С 25 августа он числит без вести пропавшим.
В Алматы с 24 августа родные непрерывно ведут поиски без вести пропавшего Виктора Кораблева, 1987 г.р., передает Zakon.kz.
24 августа Виктор Кораблев ушел из дома, расположенного в 11 мкр. (Ауэзовский район), не сказав родным, куда направляется, и до настоящего времени от него нет вестей.
Приметы: рост примерно 175 см., бритоголовый, крепкого телосложения.
Был одет: темно-синяя ветровка, желтая майка, светло-серые трико, черные кроссовки.
25 августа родные пропавшего обратились в полицию. Пока к поискам не подключены волонтеры. А вот экстрасенсы рекомендовали искать в воде.
"Ищем сами везде, друзей и подруг обзвонили. Ранее такого не было. Будьте добры помогите с поиском", - обратился брат Виктора Виталий Кораблев. Он отмечает, что в последнее время брат был замкнут и неразговорчив, причиной тому, вероятно, были проблемы в семье и по работе.
Сам по себе Виктор не агрессивный, занимается спортом - теннис, футбол.
Родные пропавшего просят оказать содействие в поисках Виктора, и всех, кто может знать что-либо о его местонахождении, сообщить в полицию.
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