Ключевые навыки успешного человека
8 сентября 2017, 09:50
Участие в семинаре бесплатное.
9 сентября у жителей городов Казахстана будет отличная возможность расширить свои знания и получить практические навыки в финансовой и банковской области.
Только для жителей Актау, Кызылорды, Петропавловска, Семея, Талдыкоргана, Уральска, Экибастуза, Кокшетау, Жезказгана, Шымкента, Алматы и Усть-Каменогорска состоятся семинары по финансовой грамотности, на которых специалисты Банка Хоум Кредит поделятся секретами эффективного финансового планирования, помогут определить финансовые цели, расставив их в порядке приоритетности и дадут оценку реальности их достижения. Расширенная программа семинара позволит расставить новые акценты в управлении бюджетом и уверено управлять своими средствами.
В программе семинара рассматриваются актуальные вопросы для каждого человека:
- Эффективное планирование и управление личными деньгами
- Где найти мотивацию, чтобы начать сберегать и приумножать свои финансы?
- Секреты богатых и успешных людей
- Банковские продукты. Как разобраться в их разнообразии?
- Персональная кредитная история. Как ею управлять?
- Важность страхования. За и Против
Записаться на семинар можно здесь: https://goo.gl/forms/1rZMJIwMzoXs6i352
Быть финансово грамотным – это не только выгодно и престижно, но и интересно.
Если вы научитесь выполнять правила финансовой грамотности, будете соблюдать финансовую дисциплину, то удивитесь, какими качественными изменениями наполнится ваша жизнь.
А мы со своей стороны, будем рады Вам в этом поспособствовать. К слову, участие в семинаре бесплатное!
Фото: samopoznanie.ru
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