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В Павлодаре предложили построить новый музей в рамках программы «Рухани жаңғыру»

8 сентября 2017, 09:57

На сегодняшний день Павлодарский проектный офис «Рухани жаңғыру» занимается реализацией 44 проектов.

О том, что в областном центре может появится новый музей, во время встречи в Павлодарском проектном офисе «Рухани жаңғыру» сказал глава региона Булат Бакауов, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Аким отметил, что наравне с небольшими нужны масштабные проекты. По его словам, сегодня в регионе много разных узконаправленных музеев и, возможно, Павлодару наравне с историко-краеведческим нужен еще один большой музей.


- Нужно посмотреть, достаточно ли областному центру историко-краеведческого музея имени Потанина, - предложил глава региона. – Давайте рассмотрим вопрос строительства еще одного большого музея, например, в старой части Павлодара, где расположены наши исторические здания.
Идею поддержала директор музея литературы и искусства им. Бухар жырау Роза Игибаева.


- Городу действительно нужен большой музей, - сказала она. – Однако это должно быть современное здание, в котором были бы концертный и компьютерный залы, лекторий, зал с возможностью организаций интерактивных инсталляций.

На сегодняшний день Павлодарский проектный офис «Рухани жаңғыру» занимается реализацией 44 проектов. Один из них - «Мектебіме тағзым» - не так давно был завершен. Суть акции была в том, чтобы бывшие выпускники оказали помощь родным школам. В итоге всего за несколько месяцев 500 меценатов оказали помощь общую сумму более 93 миллионов тенге. Булат Бакауов отметил актуальность этого проекта и предложил проводить эту акцию в течение всего учебного года.

Проектный офис «Рухани жаңғыру» работает в Павлодаре уже второй месяц. Его сотрудники прошли обучение проектному менеджменту в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Адиль Аскеров

Фото Валерия Бугаева


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