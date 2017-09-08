В Павлодаре предложили построить новый музей в рамках программы «Рухани жаңғыру»

О том, что в областном центре может появится новый музей, во время встречи в Павлодарском проектном офисе «Рухани жаңғыру» сказал глава региона Булат Бакауов, передает корреспондент pavlodarnews.kz





Аким отметил, что наравне с небольшими нужны масштабные проекты. По его словам, сегодня в регионе много разных узконаправленных музеев и, возможно, Павлодару наравне с историко-краеведческим нужен еще один большой музей.





- Нужно посмотреть, достаточно ли областному центру историко-краеведческого музея имени Потанина, - предложил глава региона. – Давайте рассмотрим вопрос строительства еще одного большого музея, например, в старой части Павлодара, где расположены наши исторические здания.

Идею поддержала директор музея литературы и искусства им. Бухар жырау Роза Игибаева.





- Городу действительно нужен большой музей, - сказала она. – Однако это должно быть современное здание, в котором были бы концертный и компьютерный залы, лекторий, зал с возможностью организаций интерактивных инсталляций.





На сегодняшний день Павлодарский проектный офис «Рухани жаңғыру» занимается реализацией 44 проектов. Один из них - «Мектебіме тағзым» - не так давно был завершен. Суть акции была в том, чтобы бывшие выпускники оказали помощь родным школам. В итоге всего за несколько месяцев 500 меценатов оказали помощь общую сумму более 93 миллионов тенге. Булат Бакауов отметил актуальность этого проекта и предложил проводить эту акцию в течение всего учебного года.





Проектный офис «Рухани жаңғыру» работает в Павлодаре уже второй месяц. Его сотрудники прошли обучение проектному менеджменту в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.





Адиль Аскеров





Фото Валерия Бугаева



