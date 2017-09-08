В Павлодаре предложили построить новый музей в рамках программы «Рухани жаңғыру»
8 сентября 2017, 09:57
На сегодняшний день Павлодарский проектный офис «Рухани жаңғыру» занимается реализацией 44 проектов.
О том, что в областном центре может появится новый музей, во время встречи в Павлодарском проектном офисе «Рухани жаңғыру» сказал глава региона Булат Бакауов, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Аким отметил, что наравне с небольшими нужны масштабные проекты. По его словам, сегодня в регионе много разных узконаправленных музеев и, возможно, Павлодару наравне с историко-краеведческим нужен еще один большой музей.
- Нужно посмотреть, достаточно ли областному центру историко-краеведческого музея имени Потанина, - предложил глава региона. – Давайте рассмотрим вопрос строительства еще одного большого музея, например, в старой части Павлодара, где расположены наши исторические здания.
Идею поддержала директор музея литературы и искусства им. Бухар жырау Роза Игибаева.
- Городу действительно нужен большой музей, - сказала она. – Однако это должно быть современное здание, в котором были бы концертный и компьютерный залы, лекторий, зал с возможностью организаций интерактивных инсталляций.
На сегодняшний день Павлодарский проектный офис «Рухани жаңғыру» занимается реализацией 44 проектов. Один из них - «Мектебіме тағзым» - не так давно был завершен. Суть акции была в том, чтобы бывшие выпускники оказали помощь родным школам. В итоге всего за несколько месяцев 500 меценатов оказали помощь общую сумму более 93 миллионов тенге. Булат Бакауов отметил актуальность этого проекта и предложил проводить эту акцию в течение всего учебного года.
Проектный офис «Рухани жаңғыру» работает в Павлодаре уже второй месяц. Его сотрудники прошли обучение проектному менеджменту в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Адиль Аскеров
Фото Валерия Бугаева
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876905-4d6a5a7534a9895dd1e093d6746a152e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...