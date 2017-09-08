"В магазинах нет воды, на улицах нет людей": Н.Адамбай рассказал об "Ирме"
8 сентября 2017, 10:05
Окна и витрины закрывают металлическими щитами. Бесплатно раздают мешки с песком - Нуртас Адамбай.
Казахстанский актер Нуртас Адамбай на своей странице в Facebook описал Майами накануне урагана "Ирма", передает Zakon.kz.
6 сентября актер встретил в Винвуде студенток из Алматы. Они рассказали, что улетают домой 7 сентября.
"Надеюсь они успеют улететь. Даже имен их не спросили. Мы даже и не думали насколько серьёзный ураган туда движется. Если вы вдруг прочтёте этот пост, напишите на всякий случай", - сообщил Адамбай.
Ночью в аэропорту он встретил других студентов из Астаны. Их рейс на 8 сентября был отменен. Актер посоветовал студентам взять в аренду авто и уехать из города. Нуртас отметил, что успел выехать из города до пробок.
"Мой фб друг Temir Khan остался там. Сказал, что решил переждать стихию дома. Но уже утром сказал по телефону, что может все же уедет. Надеюсь, что все обойдётся. В магазинах нет воды, на улицах нет людей. Окна и витрины металлическими щитами. Бесплатно раздают мешки с песком.Друзья, кто там остался, держитесь!", - написал Нуртас Адамбай.
Фото: Reuters/ Ricardo Rojas.
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