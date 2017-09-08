Кармен Джаннаттазио: Живу, как «монах» - из театра в отель

Сегодня, 8 сентября, состоится заключительный спектакль оперы Дж. Верди «Фальстаф» на сцене «Астана Опера» , передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу театра.





Исполнительница одной из главных партий Кармен Джаннаттазио рассказала о том, как оказалась на сцене легендарного миланского театра Ла Скала и чем приходится жертвовать ради карьеры.









- Расскажите о своей партии, ваша героиня Алиса серьезная или комическая?





- Думаю, комическая. Исполняю ее c большой радостью, как правило, все мои другие героини имеют трагические судьбы, они часто умирают. Эта роль – единственная возможность повеселиться на сцене с моими коллегами, насладиться работой, зарядиться позитивным настроением. Тем более, в опере «Фальстаф» великая музыка Дж. Верди и мой голос предназначен специально для нее.





- Сложно ли превратить оперу в непринужденное и веселое искусство?





- Да, ведь она - одна из самых сложных опер, может быть, не с точки зрения вокала, но с точки зрения музыки точно очень сложная. Во-первых, нас много, состав огромный. Достаточно трудно исполнять в правильной тональности, правильном ритме. Иногда мы должны петь без сопровождения оркестра, что тоже непросто. Есть очень длинные арии, это касается в первую очередь партии Фальстафа. Но мы, артисты, всегда делаем самое лучшее, что только можем. Тем более, если работать с дирижером Зубином Мета – невероятная удача для любого певца. Перед каждым выступлением мы собираемся вместе и проходим самые сложные места. Он большой перфекционист, и каждый раз хочет, чтобы все было идеально.





- Недавно на сцене «Астана Опера» прошел всемирно известный конкурс «Опералия», мы знаем, что в 2002 году вы тоже принимали участие в «Опералии» в Париже, получили приз зрительских симпатий. Действительно ли победа в этом конкурсе открывает перед певцом двери лучших театров мира?





- «Опералия» - один из важнейших и престижнейших конкурсов в мире, это так. Я наслышана о конкурсе, который проходил в Астане, также знаю о казахстанской победительнице – Марии Мудряк. Да, когда вы становитесь призером «Опералии», внимание всех интендантов, публики приковано к вам. Но это не означает, что на этом все закончено, и вы сделали свою карьеру. С этого момента придется прилагать максимум усилий, чтобы что-то получилось, сама карьера не строится. Придется взбираться на эту гору, стараться достичь вершины. Но я могу сказать, что у меня уже есть этот опыт, и самое сложное не вскарабкиваться, самое сложное начинается, когда вы туда попали, вот тогда вам нужно будет сохранять этот уровень, мнение публики, критики и ваших коллег.





- Вы выступаете на самых престижных сценах мира, есть с чем сравнить наш казахстанский театр «Астана Опера». Какие у вас впечатления об «Астана Опера»?





- Для меня большая честь находиться здесь! Совершенно потрясающая архитектура здания, стиль сочетает в себе казахский и европейский колорит. Я была в Большом и Камерном залах, в репетиционных, гримерных, в фойе – все просто потрясающе. Отправляла фотографии «Астана Опера» моей маме, она сказала, что это великолепный театр, и ей хотелось бы посетить его. А также меня потряс город, пока я видела совсем немного, но есть еще время получить больше впечатлений.





- Голос – это единственный инструмент, который есть у певца. Как вы за ним ухаживаете, расскажите о своих секретах мастерства.





- Представьте себе, что вам предстоит кричать 3 часа, а именно столько в среднем длится спектакль. При этом кричать нужно красиво, правильно, но все-таки кричать, не говорить. Это трудно скажу я вам. Не только связки, но все ваше тело будет уставшим, поэтому после спектакля я стараюсь вообще не говорить. А до спектакля я не ем и не пью молочное, это вредно для голоса. В общем, живу «как монах»: из театра в отель. Это и есть забота о голосе. А во время отпуска ем, что хочу, делаю, что хочу, например, катаюсь на велосипеде или гоняю на мотоцикле.





Быстро ли вы учите партии?





- Это зависит от оперы. Есть такие партии, которые приходится учить всю жизнь. К примеру, опера «Норма» Винченцо Беллини. Каждый раз открываю что-то новое для себя. А есть более удобные партии, на изучение которых может уйти всего месяц. Но и в этих случаях вы можете найти что–то новое для себя. Я тоже перфекционистка, всегда стараюсь совершенствовать все свои партии, недавно исполняла роль Виолетты из оперы «Травиата» в театре Метрополитен-опера, в этом образе выходила на сцену около 70 раз. Открыв партитуру, нашла новый нюанс для себя и была очень удивлена, как могла не замечать его ранее. Постоянно что-то учишь, опера – это работа над партиями, которая не заканчивается на протяжении всей вашей карьеры.





- Кто оказал на вас наибольшее влияние в профессии?





- Это невероятная история, как я попала в музыку, в оперу. Открыла для себя мир фортепианной музыки, когда мне было всего 2 года, ходила в детский сад. Тогда стала профессионально изучать игру на пианино. Уже позже мой педагог обнаружила, что у меня есть голос, талант и она сказала, что я должна заниматься вокалом. Замечу, что вокальное мастерство и игра на инструменте – вещи совершенно разные. Когда вы поете, то должны чувствовать себя, свое тело, у меня ушло 3 года, чтобы узнать, что такое классический вокал. В 24 года я уже стояла на сцене Ла Скала, где и состоялся мой дебют. Мой педагог - турецкое сопрано Лейла Генчер - сказала, что у меня большое будущее, и я должна выступать только на сцене этого легендарного театра. Так продолжается мое сотрудничество уже долгое время, поэтому и сейчас я здесь.