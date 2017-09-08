Конкурс за звание лучшей молодой семьи стартовал в Алматинской области
8 сентября 2017, 10:19
Данный конкурс впервые был организован в 2012 году.
Показать свои творческие способности, в этом году смогут 16 молодых семей Жетысуского края. По установленным правилам конкурса, семьи, в которых есть профессиональные певцы, танцоры и артисты театра, принять участие в состязании молодых семей «Мәңгілік ел – мәңгілік отбасы» не смогут. Это служит своего рода доказательством прозрачности и честности конкурса. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Алматинского областного управления по вопросам молодежной политики Айдын Нурмухамбетов.
Данный конкурс впервые был организован в 2012 году. И стал хорошей традицией для региона. Сегодня он проводится в 6 раз. Он состоит из 5 этапов: «Жүйрік болсаң, шауып көр», «Ата көрген оқ жонар, Ана көрген тон пішер», «Таныстыру», «Өнерліге өріс кең».
Как отметил руководитель управления, настоящий конкурс призывает молодежь уважать и сохранять семейные ценности, пропагандировать здоровый образ жизни, развивать традиции и обычаи казахского народа.
«Теплая традиция региона «Жас отау», сегодня имеет свою широкую аудиторию и теплую атмосферу. Сохранять и развивать ее, нам помогают наши молодые семьи, которые становятся примером, показывая самое ценное для любой семьи – это их любовь и единство. Состязание состоит из нескольких этапов, где необходимо рассказать о своей семье, подготовить творческое выступление и показать кулинарные способности. Мы стараемся, чтобы каждый раз, конкурс проходил в новом для участников месте. Именно поэтому, в прошлом году соревнования проходили на зоне отдыха Асмадирус, поселка Балпык би Коксуйского района. А в этом году, он пройдет на зоне отдыха Ерасыл, в городе Талдыкорган», - говорит Айдын Нурмухамбетов.
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