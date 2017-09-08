Из-за экстренного ремонта теплосетей многие алматинцы в пятницу опоздали на работу
8 сентября 2017, 10:27
Перекрыт участок на одной из самых оживленных улиц города.
Сегодня утром, 8 сентября, многие алматинцы стали "заложниками" экстренных работ по замене труб теплотрассы на ул.Фурманова, сообщает Zakon.kz.
Участок по улице Фурманова, от проспекта Аль-Фараби до улицы Жолдасбекова, перекрыт еще с ночи. С утра затруднено движение по проспекту Аль-Фараби, а также по улице Сатпаева. При этом на перекрестке Фурманова - Сатпаева водители беспорядочно разворачиваются, игнорируют сигналы светофора. А также создают аварийные ситуации, нарушая ПДД.
Тем водителям, кому нужно проехать с Аль-Фараби на Фурманова приходится двигаться прямо по Аль-Фараби до проспекта Достык. Там также наблюдается большая автомобильная пробка.
Как пояснил представитель предприятий энергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин, ремонт экстренный - по устранению прорыва тепломагистрали. Труба диаметром 800 мм., на которой произошел порыв, эксплуатировалась с 1985 года. Дефекты, которые увидели инженеры, не подлежат восстановлению. Понадобилось в экстренном порядке менять трубу. Что и было сделано в течение минувшей ночи.
"Работы завершатся сегодня примерно к полудню, там уже заканчивают. Дорожное покрытие также будет восстановлено. Что касается горячей воды, то ее подача для жителей близлежащих районов и восточной стороны пр.Достык будет восстановлена к вечеру, примерно к 20.00 часам", - добавил Гирин.
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