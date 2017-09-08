За полгода Казахстанцы заплатили 390 млрд тенге за услуги риелторам
8 сентября 2017, 10:24
Риелторы прогнозируют общегодовое снижение цен в сегменте вторичного жилья от 15 до 17%.
За пергое полугодие объем услуг, связанных с недвижимым имуществом, достиг 390,35 млрд тг - на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.
В исследовании отмечается, что почти 40% услуг риелторов оказано в Алматы (154,82 млрд тг, +10,5% за год), еще 20,8% - в Астане (81,11 млрд тг, +10,4%). Среди областей наибольшей популярностью риелторские услуги пользуются в Карагандинской - 21 млрд тг, впрочем, это на 21% меньше, чем годом ранее.
В многолетней динамике объем услуг, связанных с недвижимостью, увеличивался ускоренными темпами до 2013 года. Однако в 2014 году темпы роста упали (всего +9,1% к 2013). Прошлогодние показатели зафиксировали рост к 2015 на 6%.
Работы риелторам прибавилось. В июле текущего года было заключено 19,5 тысячи сделок купли-продажи жилья, на 26,1% больше, чем годом ранее.
Примечательно, что интерес к квартирам значительно выше, чем к индивидуальным домам. Так, количество сделок для квартир выросло на 34,8% за год, до 13,3 тысячи, а для домов - всего на 14,1%, до 6,4 тысячи.
Цены на жилье в сравнении с прошлогодними снизились практически по всем сегментам рынка, однако сильнее всего - для вторичного жилья (сразу минус 1,7% за год, до 188,1 тыс. тг за кв м по итогам июля). Для сравнения, стоимость "квадрата" в новостройках снизилась всего на 0,2% год-к-году, до 252,3 тыс. тг.
Более того, с июня по июль цены в новостройках поднялись на 1,3%, тогда как по вторичному жилью - остались без изменений.
По мнению риелторов, такая ситуация на рынке жилья объясняется запуском программы "Нұрлы жер" и обветшанием старого жилого фонда. Государственная программа "Нұрлы жер", запущенная в начале года, позволила казахстанцам решить квартирный вопрос по разумной цене. Уже 8 БВУ начали выдавать ипотечные займы под 16% годовых: 10% из них погашает покупатель недвижимости, а оставшиеся 6% - государство. Особенность программы в том, что она рассчитана только на новостройки. Именно это определило снижение цен на вторичное жилье.
Риелторы прогнозируют общегодовое снижение цен в сегменте вторичного жилья от 15 до 17%. В то же время, цены на новое жилье, по мнению агентов по недвижимости, увеличатся.
Фото: ankvartal.com.ua.
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