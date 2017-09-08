В НУО проходят учебно-методические сборы с профессорско-преподавательским составом
8 сентября 2017, 10:29
В течение 4 дней профессорско-преподавательский состав университета будет посещать лекции, практические занятия с целью повышения уровня профессиональных знаний и методических навыков.
В соответствии с Планом основных мероприятий на 2017-2018 учебный год в Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации проходят учебно-методические сборы с профессорско-преподавательским составом.
В течение 4 дней профессорско-преподавательский состав университета будет посещать лекции, практические занятия с целью повышения уровня профессиональных знаний и методических навыков. Профессиональное общение коллег, обмен опытом и достижениями в области методики преподавания позволяют наметить пути дальнейшего развития.
Ежегодные учебно-методические сборы способствуют выработке единых взглядов по вопросам учебной, методической и воспитательной работы, изучению новых вопросов теории и практики, передаче опыта по учебной, методической и воспитательной работе.
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