В НУО проходят учебно-методические сборы с профессорско-преподавательским составом

В течение 4 дней профессорско-преподавательский состав университета будет посещать лекции, практические занятия с целью повышения уровня профессиональных знаний и методических навыков.

В соответствии с Планом основных мероприятий на 2017-2018 учебный год в Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации проходят учебно-методические сборы с профессорско-преподавательским составом.





В течение 4 дней профессорско-преподавательский состав университета будет посещать лекции, практические занятия с целью повышения уровня профессиональных знаний и методических навыков. Профессиональное общение коллег, обмен опытом и достижениями в области методики преподавания позволяют наметить пути дальнейшего развития.





Ежегодные учебно-методические сборы способствуют выработке единых взглядов по вопросам учебной, методической и воспитательной работы, изучению новых вопросов теории и практики, передаче опыта по учебной, методической и воспитательной работе.







