Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В НУО проходят учебно-методические сборы с профессорско-преподавательским составом

8 сентября 2017, 10:29

В течение 4 дней профессорско-преподавательский состав университета будет посещать лекции, практические занятия с целью повышения уровня профессиональных знаний и методических навыков.

В соответствии с Планом основных мероприятий на 2017-2018 учебный год в Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации проходят учебно-методические сборы с профессорско-преподавательским составом.

В течение 4 дней профессорско-преподавательский состав университета будет посещать лекции, практические занятия с целью повышения уровня профессиональных знаний и методических навыков. Профессиональное общение коллег, обмен опытом и достижениями в области методики преподавания позволяют наметить пути дальнейшего развития.

Ежегодные учебно-методические сборы способствуют выработке единых взглядов по вопросам учебной, методической и воспитательной работы, изучению новых вопросов теории и практики, передаче опыта по учебной, методической и воспитательной работе.




MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...