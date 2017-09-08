Молодежь Казахстана сохранит экологию для будущих поколений
8 сентября 2017, 10:33
Молодежь призвали использовать ресурсы экономно и рационально.
Казахстанские студенты и школьники из Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальной школы встретились с представителем Международного движения POP (protect our planet), чтобы обсудить сохранение природных ресурсов, передает Zakon.kz.
От лица международного движения выступил Доктор Раджендра Кумар Пачаури, который является главным наставником POP. Пачаури – один из ведущих мировых экспертов в области изменения климата и глава группы ООН по климатическому изменению.
Встречи прошли 4-5 сентября, на них обсуждалась необходимость участия молодежи Казахстана в сохранении природных ресурсов, построении эффективной модели экономики, идущей по «зеленому» пути.
Молодежь призвали использовать ресурсы экономно и рационально, чтобы сохранить окружающую среду в лучшем виде как для нынешнего, так и для будущих поколений.
Кроме того, на встрече был подписан Меморандум о сотрудничестве между «Казахстанским центром модернизации и развития ЖКХ» и Международным движением POP. Меморандум соответствует Рио-де-Жанейрскими принципам, Повестке дня на ХХІ век, Йоханнесбургскому плану и Декларации Тысячелетия.
В рамках Меморандума предусмотрена совместная деятельность организаций, направленная на распространение знаний среди молодежи по охране природных ресурсов, климата, «зеленой» экономии, ресурсосбережения и энергосбережения.
Для этого будут проведены встречи, семинары, курсы повышения квалификаций, мастер-классы и конференции. Учебно-образовательные занятия будут обеспечены методическими материалами.
Нужно отметить, что в 2007 году Доктор Пачаури получил Нобелевскую премию за «деятельность по изучению и распространению информации об антропогенных причинах изменения климата, а также за выработку возможных мер борьбы с такими изменениями».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876913-cae6774c40cec9ec54080475d4590588
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...