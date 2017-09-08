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Молодежь Казахстана сохранит экологию для будущих поколений

8 сентября 2017, 10:33

Молодежь призвали использовать ресурсы экономно и рационально.

Казахстанские студенты и школьники из Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальной школы встретились с представителем Международного движения POP (protect our planet), чтобы обсудить сохранение природных ресурсов, передает Zakon.kz.

От лица международного движения выступил Доктор Раджендра Кумар Пачаури, который является главным наставником POP. Пачаури – один из ведущих мировых экспертов в области изменения климата и глава группы ООН по климатическому изменению.



Встречи прошли 4-5 сентября, на них обсуждалась необходимость участия молодежи Казахстана в сохранении природных ресурсов, построении эффективной модели экономики, идущей по «зеленому» пути.

Молодежь призвали использовать ресурсы экономно и рационально, чтобы сохранить окружающую среду в лучшем виде как для нынешнего, так и для будущих поколений.



Кроме того, на встрече был подписан Меморандум о сотрудничестве между «Казахстанским центром модернизации и развития ЖКХ» и Международным движением POP. Меморандум соответствует Рио-де-Жанейрскими принципам, Повестке дня на ХХІ век, Йоханнесбургскому плану и Декларации Тысячелетия.



В рамках Меморандума предусмотрена совместная деятельность организаций, направленная на распространение знаний среди молодежи по охране природных ресурсов, климата, «зеленой» экономии, ресурсосбережения и энергосбережения.

Для этого будут проведены встречи, семинары, курсы повышения квалификаций, мастер-классы и конференции. Учебно-образовательные занятия будут обеспечены методическими материалами.



Нужно отметить, что в 2007 году Доктор Пачаури получил Нобелевскую премию за «деятельность по изучению и распространению информации об антропогенных причинах изменения климата, а также за выработку возможных мер борьбы с такими изменениями».



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