Как провели лето звезды казахстанского шоу-бизнеса

Осень только вступает в свои законные права, солнце продолжает радовать своим теплом, но большинство звезд отечественного шоу-бизнеса уже вернулось из стран, где проводили свой отпуск, и окунулись в трудовые будни. А как они провели свои отпуска, расскажем ссылаясь на их фотографии в instagram.





Казахстанская певица, fashion-блогер и мама троих детей Лидо провела летние каникулы в кругу семьи. Отдыхать они предпочитают на одном из турецких берегов. Певица регулярно радовала своих подписчиков в инстаграмм, выкладывая новые пляжные образы.

















Известная казахстанская певица Дильназ Ахмадиева летом отдохнула в Америке. Красавица посетила известные достопримечательности, интереснейшие экскурсии и сняла клип в «городе ангелов».









Актриса Жания Джуринская на летних выходных посетила несколько городов Китая, отдохнула на пляжах Дубая и Турции.

















Певица Луина обладает не только сильным и красивым голосом, но и сильным и красивым телом. Исполнительница на протяжении летнего периода радовала подписчиков своими фотографами, демонстрирующими красоту тела и духа.













Фотографиями в купальниках подписчиков радовала и Макпал Исабекова.













Актер Санжар Мадиев летом побывал а Лос-Анджелесе. «Кто как работает, тот так и работает... а у меня демалыс / выходной /day off», - такими словами актер подписал фото с бассейна.









Актриса кино и телевидения, модель Аружан Джазильбекова летние каникулы провела в сказочной Италии.









Самая узнаваемая казахстанская персона из сферы шоу-бизнеса Баян Максаткызы выбрала отдых в Турции.









Актриса Дина Тасбулатова этим летом открыла для себя виндсерфинг. «Думала, что это очень непросто и требует определённой физической подготовки. Но, несмотря на все мои опасения и страхи, я просто встала на доску и пошла по воде. Инструктор был очень удивлен и все время меня хвалил, говоря, что на первом занятии обычно новички только и делают, что падают. Я от себя тоже этого совсем не ожидала, потому как я жуткая трусиха, инстинкт самосохранения у меня на первом месте. Все же прогресс большой: ни разу не упала, научилась разворачиваться, направлять доску в нужном направлении, регулировать скорость и держать равновесие. Но вела я себя как настоящая девочка: инструктор говорит: открывай парус, наклоняй мачту к корме (и ещё куча всякой виндсёрфинговой терминологии), а я говорю: "открывай парус" это вправо или влево? и кстати, если все делать правильно, физическая сила совсем неважна, никакие мышцы у меня не болят. Самым сложным для меня было полностью выпрямить ноги и руки, все время хотелось сгруппироваться. Планирую теперь в ближайшее время увлечься этим видом спорта», - пишет актриса.









Актер, телеведущий, один из самых завидных женихов Казахстана Тауекел Муслим летний отдых провел на пляжах Иссык-куля, Турции и Мальдив.







