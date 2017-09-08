«Манчестер Юнайтед» презентовал капитанскую повязку в цветах ЛГБТ

«Манчестер Юнайтед» презентовал капитанскую повязку в цветах радужного флага. Фото было опубликовано на странице английского клуба в Twitter.





«Мы с гордостью поддерживаем ЛГБТ-сообщество в борьбе за равенство», — говорится в сообщении клуба.





В августе полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба сказал, что не стал бы осуждать футболистов, которые бы решились на признание в нетрадиционной сексуальной ориентации. Такое заявление игрок сделал в рамках кампании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Respect. Цель программы — борьба с расизмом, жестокостью, ксенофобией и гомофобией в футболе.





Самый известный открытый гей в мировом футболе — бывший футболист сборной Германии Томас Хитцльшпергер. Игрок, завершивший карьеру в 2013 году, выступал за такие клубы, как «Лацио», «Штуттгарт», «Астон Вилла», «Эвертон».





Фото: @ManUtd



