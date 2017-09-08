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Ректором Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова назначена Гаухар Ахметова

 

Гаухар Ахметова назначена ректором Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова, сообщает psu.kz.

Представили нового руководителя вуза директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова и заместитель акима Павлодарской области Мейрам Бегентаев.

Гаухар Галымовна Ахметова в 1995 году с отличием окончила Павлодарский педагогический институт, факультет педагогики и методики начального обучения и музыки. В 2001 году окончила аспирантуру в Евразийском университете имени Л.Н. Гумилева по специальности «История философии». Кандидат философских наук, ассоциированный профессор. Обладатель Президентской стипендии «Болашак». В 2014 году признана Почетным работником образования Республики Казахстан.

В разные годы занимала ответственные должности, работая заведующей кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин, проректором по академической работе Павлодарского госуниверситета им. С. Торайгырова.

Заместитель акима Павлодарской области Мейрам Бегентаев в своем выступлении отметил, что «Выборы на пост ректора прошли по принципу меритократии», а также подчеркнул, что Гаухар Ахметова стала первой женщиной-ректором в истории Павлодарского госуниверситета.

Кроме того, в этот день состоялось назначение проректора по академической работе ПГУ им. С. Торайгырова. Им стал Петр Быков, который прежде занимал должность директора офис Регистратора.

Гульзат Кобенова и Мейрам Бегентаев отметили огромную значимость ПГУ в общественной и научной жизни региона и выразили уверенность, что новый руководитель и профессорско-преподавательский состав университета окажут поддержку региону в реализации всех намеченных планов в рамках Государственных программ.

8 сентября 2017, 10:44
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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