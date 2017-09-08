Назначен временно исполняющий обязанности Жамбылского транспортного прокурора

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан № 164/6 от 25августа 2017 года младший советник юстиции Әлішев Руслан Рүстемұлыназначен временно исполняющим обязанности Жамбылского транспортного прокурора.

5 сентября, заместитель Главного транспортного прокурора Касымбаев Б.И. от имени Главного транспортного прокурора Республики Казахстан, в присутствии представителей государственных учреждений, правоохранительных органов и руководителей предприятий транспортного региона представил нового руководителя.

Әлішев Р.Р. родился в 1984 году. В 2007 году окончил Центрально-Азиатский университет г. Тараз.

В органах прокуратуры работает с 2008 года, занимал должности помощника, старшего помощника прокурора г. Тараз Жамбылской области, прокурора Управления прокуратуры Жамбылской области, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за законностью в социальной сфере Управления по надзору за законностью в социальной сфере 1-го Департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, правовой защиты, по защите общественных интересов.

Заместитель Главного транспортного прокурора отметил опыт работы Әлішева Р.Р. в органах прокуратуры, необходимый для достижения поставленных задач.