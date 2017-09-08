Назначен пресс-секретарь акима ВКО

Аппарату акима области представлен новый пресс-секретарь главы региона. Руководителем пресс-службы назначен Есенжолов Нуржан Ергалиевич.

Нуржан Есенжолов родился в 1985 году в г.Семипалатинск. Имеет два высших образования. В 2007 году окончил Семипалатинский Государственный педагогический институт, бакалавр по направлению «История». В 2009 году завершил обучение в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете, стал бакалавром по направлению «Юриспруденция». Окончил магистратуру Семипалатинского Государственного педагогического института по специальности «История». Выпускник международной программы «Болашақ», окончил магистратуру Университета Шеффилд (Великобритания) по специальности «Государственная политика и управление».

Трудовую деятельность начал в 2007 году преподавателем кафедры «История» Семейского университета им М. Ауэзова. В 2009 году работал ведущим специалистом отдела внутренней политики, 2009-2011 годы - ведущий, затем главный специалист отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима города Семей. 2011-2012 годы был заместителем руководителя отдела культуры и развития языков, затем 2012-2016 годы работал заместителем руководителя отдела внутренней политики.

С 2016 года до назначения на новую должность был главным инспектором, пресс-секретарем акима города Семей.